Capodanno, tre feriti lievi in Irpinia medicati nella notte al Pronto Soccorso

AVELLINO- È di tre persone ferite per fortuna leggermente il bilancio degli incidenti causati dai botti di Capodanno in provincia di Avellino. Nella notte si sarebbero rivolti alle cure del Pronto Soccorso per ferite lievi. Un bilancio per fortuna senza gravi conseguenze per l’uso incauto di fuochi artificiali da parte delle persone ferite o di terzi. Un bilancio completo delle attività di controllo e dei danni causati dai botti sara’ fornito nelle prossime ore.