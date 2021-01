Cronaca Napoli, controlli dei carabinieri: decine di persone sanzionate per violazioni al coprifuoco 9 Gennaio 2021

Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.



22 le persone sanzionate per il mancato rispetto del coprifuoco imposto dalla normativa anticontagio. Sanzionate anche 14 persone per assembramento oltre l’orario consentito. 7 invece le persone sanzionate a Secondigliano, in strada senza alcun giustificato motivo.

Nel quartiere Soccavo sono state denunciate 7 persone per violazione di sigilli. Sono state sorprese in uno scantinato sottoposto a sequestro. Sequestrati in uno stabile del Rione Traiano 20 grammi di marijuana , 4 grammi di hashish e 12 proiettili 9×21 mm, rinvenuti in un’intercapedine di un muro perimetrale. 6 le persone segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di droga per uso personale.

A Fuorigrotta sono state sanzionate 16 persone: 12 per la violazione del coprifuoco, 4 perché senza mascherina.