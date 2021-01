Avellino: 39enne ruba un auto in pieno centro

Aveva parcheggiato la propria autovettura sotto casa quando, verso ora di pranzo, affacciandosi casualmente dalla finestra, ha visto che gliela stavano rubando: la proprietaria del veicolo ha quindi prontamente chiamato il 113 per segnalare l’avvenuto furto.

Immediatamente una volante della Polizia Stradale di Avellino, coordinata dal Vice Questore Aggiunto, Dottore Alfredo Petriccione, ha intercettato la macchina rubata: dopo un breve inseguimento, la stessa è stata bloccata sulla statale SS. 7 bis “Ofantina”, ed il malfattore, nonostante un tentativo di fuga a piedi, è stato bloccato e tratto in arresto dai poliziotti.

Il 39enne è stato trovato in possesso di strumenti idonei a forzare le portiere e dispositivi elettronici per avviare il motore inibendo l’antifurto; inoltre lo stesso, che sarà sottoposto a giudizio per direttissima, è stato anche sanzionato per guida senza patente, aggravata dalla recidiva, e per la violazione delle normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19, per un importo di oltre 5.500euro.

La vettura infine è stata restituita alla proprietaria.