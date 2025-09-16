Napoli-Avellino: a Baiano il dibattito sul futuro della mobilità in Campania

Sabato 20 settembre 2025, alle ore 10:00, il Teatro Colosseo di Baiano ospiterà un incontro pubblico del futuro collegamento ferroviario Napoli-Avellino, con un focus sulle prospettive per il territorio baianese. L’iniziativa è promossa da ANCE Avellino, con il patrocinio dei comuni di Baiano, Avella, Quadrelle, Sirignano, Mugnano del Cardinale, Sperone e Domicella.

A coordinare l’incontro sarà la Dott.ssa Silvana Acierno, mentre il cuore del dibattito tecnico sarà affidato all’Arch. Mauro Smith, progettista del collegamento ferroviario, che illustrerà lo stato dell’arte del progetto e i benefici attesi per l’intera area. Previsto anche l’intervento del Dott. Silvio Sarno, presidente di ANCE Avellino, che analizzerà l’impatto dell’opera sul tessuto economico e infrastrutturale locale.

Protagonisti del confronto saranno i sindaci del territorio, chiamati a esprimere le esigenze delle rispettive comunità e le aspettative legate al potenziamento della mobilità su ferro.

Interverranno:

Enrico Montanaro , sindaco di Baiano

Adolfo Alaia , sindaco di Sperone

Vincenzo Biancardi , sindaco di Avella

Antonio Colucci , sindaco di Sirignano

Alessandro Napolitano , sindaco di Mugnano del Cardinale

Simone Rozza, sindaco di Quadrelle

All’evento sono stati invitati i consiglieri regionali Vincenzo Alaia, Vincenzo Ciampi, Livio Petitto e Maurizio Petracca per garantire il necessario sostegno istituzionale affinché il progetto ferroviario trovi piena attuazione.