“Aequum tuticum, crocevia del Sud”, il convegno ad Ariano Irpino

Le associazioni Amici del Museo di Ariano Irpino, Circoli Culturali “Pasquale Ciccone” e “Arnanah”, con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino, organizzano il convegno dal titolo “Aequum Tuticum, crocevia del Sud”, che si svolgerà venerdì 26 settembre 2025 alle ore 17.30 presso Villa Kristall ad Ariano Irpino.

L’incontro si propone di approfondire, in una prospettiva scientifica, il ruolo strategico dell’antico sito di “Aequum Tuticum” quale snodo fondamentale della viabilità antica, evidenziando l’importanza storica e le prospettive di valorizzazione.

Saluti istituzionali:

– Enrico Franza, Sindaco di Ariano Irpino

– S. E. Mons. Sergio Melillo, Vescovo della Diocesi Ariano-Lacedonia

Relazioni:

– Ing. Gerardo Troncone – Presidente Gruppo Archeologico Irpino: Sulle orme di Orazio. La viabilità del centro sud negli antichi itinerari;

– Prof. Giuseppe Ceraudo – Professore ordinario di topografia antica presso l’Università del Salento: La Via Traiana in Irpinia: un Patrimonio per l’Umanità;

– Prof.ssa Veronica Ferrari – Professore associato di aerotopografia archeologica presso l’Università del Salento: Aequum Tuticum, un vicus crocevia di strade: le attività di ricerca Unisalento;

– Prof. Giuseppe Camodeca – Già Professore ordinario di Storia Romana ed Epigrafia Latina presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”: La documentazione epigrafica di Aequum Tuticum, vicus di Beneventum;

– Dott. Lorenzo Mancini – Funzionario archeologo della Soprintendenza ABAP Salerno e Avellino: L’azione della SABAP SA-AV nel territorio di Ariano Irpino fra tutela, valorizzazione e pianificazione. Interventi e prospettive.

Moderatrice:

– D.ssa Ida Gennarelli, Archeologa già Ministero della Cultura

Il convegno si inserisce in un percorso di ricerca e divulgazione volto a promuovere la conoscenza e la tutela del patrimonio storico-archeologico dell’Irpinia e dell’antico vicus di Aequum Tuticum, con l’intento di sollecitare le attività di recupero e di valorizzazione dell’attuale sito.