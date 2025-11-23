Musumeci: ferite indelebili, prevenzione fondamentale

Nel 45° anniversario del terremoto dell’Irpinia, il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha ricordato la tragedia che il 23 novembre 1980 devastò Campania e Basilicata, lasciando ferite profonde e segnando per sempre quelle comunità.

Musumeci ha sottolineato come da quel dramma sia nata la moderna Protezione Civile, divenuta negli anni un simbolo di solidarietà, organizzazione e capacità di intervento nelle emergenze.

“Il 23 novembre 1980 il terremoto dell’Irpinia devastò Campania e Basilicata, lasciando ferite profonde e insegnamenti indelebili. Da quella tragedia nacque la Protezione Civile, simbolo di solidarietà e organizzazione. A 45 anni da quella tragedia, le recenti scosse nell’area di Avellino ci ricordano quanto la prevenzione strutturale sia fondamentale. Un obiettivo che il governo Meloni, dopo anni di inerzia, sta portando avanti con impegno e serietà”.