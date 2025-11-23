Gubitosa al seggio: “Fratelli d’Italia rompe silenzio elettorale, autorità intervengano”

Questa mattina, nel suo comune di residenza di Montemiletto, in provincia di Avellino, il vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa ha espresso il suo voto per le elezioni regionali in corso. Gubitosa ha dichiarato che il voto è un diritto, ma anche, come prescrive la nostra Costituzione, un dovere civico. Nel frattempo, non si placa la polemica sull’infrazione del silenzio elettorale avvenuta ieri, quando alcuni parlamentari di Fratelli d’Italia avevano attaccato il candidato Presidente del centrosinistra Roberto Fico “in modo violento e scomposto” secondo lo stesso Gubitosa. “L’arroganza del potere si pone contro ogni regola e ogni principio” aveva dichiarato il vicepresidente M5S. “Chiediamo che le autorità competenti intervengano immediatamente per far valere le regole democratiche che sono alla base della nostra Repubblica”.