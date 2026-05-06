Musica in Prefettura: ultimi posti per “I Cameristi all’Opera”

In vista del concerto “I Cameristi all’Opera”, in programma venerdì 8 maggio 2026 alle ore 11.00 presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si comunica che sono ancora disponibili posti per assistere all’evento inaugurale della rassegna musicale “Opera Time”, promossa in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa”.
L’iniziativa, che segna per la prima volta l’apertura degli spazi della Prefettura a una rassegna musicale, rappresenta un’importante occasione di incontro tra cultura, territorio e giovani talenti, confermando l’impegno a favorire momenti di partecipazione e condivisione con la cittadinanza.
La partecipazione è aperta al pubblico, previa prenotazione da effettuarsi inviando una e-mail all’indirizzo segreteriaprefetto.pref_avellino@interno.it entro le ore 12.00 del 7 maggio p.v., indicando nome, cognome e data di nascita.
L’accesso sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili ed esclusivamente ai soggetti prenotati, previa esibizione di un valido documento di identità.
Si invita la cittadinanza interessata a prenotarsi tempestivamente.