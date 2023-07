Musica in Abbazia, è di scena il Conservatorio di Avellino. Nel Chiostro Settecentesco del Palazzo Abbaziale Loreto di Montevergine cinque serate all’insegna della musica, con quattro appuntamenti curati dall’Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale presieduto da Achille Mottola e diretto dal M° Maria Gabriella Della Sala.

Un programma d’eccezione, quello che porta la firma del direttore artistico Annibale Discepolo, e che, dal 12 al 16 luglio, abbraccia una serie di appuntamenti tra mostre, musica da camera e jazz.

Tra l’area delle esposizioni della Biblioteca Statale di Montevergine e il Salone degli Arazzi del Palazzo Abbaziali si potranno ammirare i documenti storici del patrimonio socioeconomico, topografico e cartografico dell’Abbazia raccolti nella mostra “I Cabrei dell’Abbazia di Montevergine”; la mostra fotografica di Nico Boccia dal titolo “L’uomo è ciò che mangia”; le “Pietre” dello scultore Egidio Iovanna.

Il programma musicale (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, inizio concerti ore 20) vedrà per quattro serate protagonisti docenti e studenti del Conservatorio di Avellino. Si apre mercoledì 12 luglio con l’Orchestra del Cimarosa diretta dal M° Giacomo Sagripanti, che eseguirà il III movimento della sinfonia “Linz” di Wolfgang Amadeus Mozart e la partecipazione della solista Paola Palella; Danze slave op.46 nn.1-2-3 di Antonin Dvorak; Concerto per marimba, II e III movimento di Casey Cangelosi, con la partecipazione di Davide De Maio (solista). In chiusura “La preghiera di San Bernardo alla Vergine” dal Canto XXXIII della Divina Commedia.

Il jazz sarà il protagonista nella serata del 13 luglio con l’ensemble di Aldo Farias (chitarra), Pasquale Bardaro (vibrafono), Mario Nappi al piano, Tommaso Scannapieco (contrabbasso), Pietro Iodice alla batteria e la voce di Elena Paparusso. Il concerto sarà aperto dall’ensemble degli studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino.

Atteso anche il concerto de “Le fisarmoniche del Cimarosa”, in programma il 14 luglio, con Graziano Celentano, Francesco Cetta, Luca Di Iorio, Michele D’Addona, Donato Iacurti, Andrea Ristaino e Michele Stanco diretti dal M° Massimo Signorini, che eseguiranno brani di Bregovi, Piazzolla, Morricone, Bacalov e Battiston.

Il Conservatorio, dopo il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato in programma il 15 luglio, tornerà protagonista nella serata di chiusura con l’Ensemble di Musica Antica del Cimarosa che, nella serata di domenica 16 luglio, sotto la direzione del M° Pierfrancesco Borrelli, alternerà allee esecuzioni dei brani di Vivaldi, Torelli, Mascitti e Muffat per archi e basso continuo, il concerto per trombe e orchestra in Re maggio di Georg Philipp Telemann.