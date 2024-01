I murales dello street artist Jorit a Quattorgrana Est e Quattrograna Ovest

“Jorit realizzerà tre murales che dedicheremo ad Ettore Scola e Sergio Leone”. Lo dichiara il sindaco di Avellino Gianluca Festa. “Abbiamo deciso – continua la fascia tricolore – di accordare bellezza e nuovo slancio ai quartieri di Quattorgrana Est e Quattrograna Ovest, attraverso le straordinarie opere dello street artist di fama internazionale.

In questo modo, inoltre, legheremo indissolubilmente e artisticamente il nome di Avellino a quello dei due grandi registi irpini, conosciuti in tutto il mondo. Prosegue concretamente l’impegno portato avanti dalla nostra amministrazione per rilanciare, nel nome dell’arte e della cultura, ogni area della città, archiviando pagine e storie di degrado che perduravano da decenni” conclude Festa.