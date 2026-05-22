Movimento Free Cervinara: “Siamo arrivati alla battuta finale di questa candidatura”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento Free Cervinara, in vista della prossima tornata elettorale del 24 e 25 maggio.

“Siamo arrivati alla battuta finale di questa candidatura. Ieri sera ad accoglierci una villa gremita che ha reso l’atmosfera ancora più magica. A pochi giorni dalla chiamata alle urne la Cittadinanza ha risposto con grande entusiasmo, dimostrando un forte legame con il nostro progetto. L’incontro, segnato da una cospicua partecipazione, non ha fatto altro che dimostrare quanto l’impegno, la lealtà e l’entusiasmo ci abbiano ripagato, segno di una Comunità stanca ma che ancora guarda al futuro con speranza e con la consapevolezza che voltare pagina è finalmente possibile. Non sono state fatte promesse da sogni, non si è parlato di utopia… abbiamo preso impegni chiari, scritti insieme a voi, mettendo ciascuna vostra esigenza al centro della nostra missione. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi temi chiave: il ruolo centrale delle associazioni, l’attenzione ai giovani, il potenziamento dei servizi sociali. Si è parlato di montagna, con progetti di manutenzione e valorizzazione al fine di creare indotto, come la via ferrata e il ponte Tibetano sul monte Pizzone. Con questo penultimo comizio abbiamo dimostrato la concretezza delle nostre proposte. Non ci siamo lasciati condizionare dalle provocazioni, non abbiamo parlato di altri, abbiamo parlato di ciò che per noi conta davvero: VOI! E come ha detto la nostra Candidata Sindaco: “la nostra missione è basata sul metodo della cura, fatto di ascolto, comprensione e azione. Chi ama davvero il paese non lo usa, lo serve”. Il cambiamento auspicato è proprio qui, a portata di mano. Stasera vi aspettiamo per il gran finale in Piazza Trescine alle 21:00. Il cambiamento, ora, è possibile”.