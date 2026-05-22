ASI Avellino: tre sindaci chiedono rinvio elezione organi consortili

I sindaci di Conza della Campania, Montefredane e Pietradefusi chiedono il rinvio dell’elezione degli organi statutari del Consorzio ASI della Provincia di Avellino, convocata per il 28 e 29 maggio prossimi. La richiesta è contenuta in una nota indirizzata al presidente del Consorzio, Pasquale Pisano, e sottoscritta dai sindaci Raffaele Cantarella, Ciro Aquino e Nino Musto.

Nel documento, i tre amministratori chiedono di rinviare i punti all’ordine del giorno relativi all’elezione del presidente, dei componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, ritenendo che “scelte di assoluta rilevanza per il futuro del Consorzio e per le strategie di sviluppo industriale dell’intera provincia debbano maturare in un contesto istituzionale pienamente definito e condiviso”.

Secondo i firmatari, “l’imminenza del turno di ballottaggio amministrativo e della successiva elezione del Presidente della Provincia suggerisce l’opportunità di attendere il completamento del quadro politico-amministrativo provinciale”, così da “garantire la più ampia rappresentatività dei territori e favorire un clima di massima condivisione istituzionale”.

I sindaci evidenziano inoltre come il Consorzio ASI rappresenti uno strumento strategico per le politiche industriali e occupazionali dell’Irpinia e sottolineano la necessità che la futura governance dell’Ente possa nascere da un confronto il più possibile ampio tra istituzioni e territori.

“La fase che vive la provincia di Avellino – osservano i firmatari – impone responsabilità, equilibrio e capacità di costruire sintesi condivise nell’interesse esclusivo delle comunità locali e dello sviluppo del territorio”.

La nota si conclude con l’auspicio che il presidente Pisano “voglia valutare con attenzione e senso di responsabilità tale richiesta, nell’interesse del Consorzio ASI e dell’intera comunità irpina”.