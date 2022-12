Un movimento franoso si è verificato nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo. In via Schiavonia il manto stradale ha ceduto di circa 20 centimetri per una lunghezza di circa 20 metri.

Tempestivo l’intervento dei Carabinieri e del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, sul posto per effettuare verifiche. La strada comunale interessata dalla frana è stata chiusa al traffico.