Movimento 5 Stelle Avellino: presentazione della nuova responsabile provinciale

Domani, 29 aprile alle ore 18:00, presso la sede del Movimento 5 Stelle in Piazza Libertà 48 ad Avellino, si terrà la presentazione della nuova responsabile provinciale.

Sarà Maura Sarno, nominata coordinatrice provinciale della provincia di Avellino, a guidare questa nuova fase di organizzazione e radicamento del Movimento sul territorio.

“Ringrazio Maura Sarno per il lavoro che dovrà svolgere. È un’imprenditrice determinata e una figura di grande valore, che con noi ha già affrontato molte sfide: la sua esperienza saprà dare i migliori risultati al Movimento 5 Stelle” dichiara Salvatore Micillo.

All’incontro sono invitati a partecipare i gruppi territoriali, gli iscritti, gli eletti e tutti i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, per condividere insieme questo momento e rilanciare l’azione politica a livello provinciale.