Centro per l’Autismo, il M5S Avellino sostiene l’intitolazione al dottor Camillo Vittozzi

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Avellino sostiene con forza la proposta delle famiglie con bambini con disturbi dello spettro autistico di intitolare al dott. Camillo Vittozzi, neuropsichiatra infantile dell’Asl di Avellino, il Centro per l’Autismo.

Fautore dell’ABA, e cioè dell’analisi comportamentale applicata al trattamento dei disturbi dello spettro autistico basata su strategie cognitivo comportamentali, fu candidato al consiglio comunale di Avellino nel 2018 nelle fila del Movimento, proprio a testimonianza dell’attenzione che la nostra organizzazione ha sempre mostrato per tematiche di questo tipo e che trovano piena riconoscibilità anche in seno alla Giunta regionale della Campania. Quella di intitolare il Centro per l’autismo a Camillo Vittozzi sarà la prima proposta che porteremo al futuro consiglio comunale.