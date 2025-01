Movida sotto accusa, il Gip: archiviazione per i quattro titolari di locali del centro storico

AVELLINO- Il G.I.P. del Tribunale di Avellino ha disposto l’archiviazione in favore di 4 titolari e gestori di locali della movida cittadina, siti nel centro storico avellinese, che erano stati indagati in quanto accusati di aver disturbato, durante le festività natalizie e nel periodo estivo, il riposo delle persone ivi residenti attraverso gli schiamazzi notturni prodotti dagli avventori dei propri locali e la musica ad alto volume proveniente dai loro esercizi commerciali.Pertanto, è terminato con il proscioglimento di tutti gli indagati il procedimento penale sorto a seguito di diverse denunce presentate da una persona residente nel centro storico di Avellino, rispetto alle quali, a seguito di articolate indagini, la Procura della Repubblica di Avellino aveva avanzato richiesta di archiviazione. Una richiesta di archiviazione rispetto alla quale è stata presentata opposizione da parte del difensore della persona offesa denunciante, l’avvocato Nello Pizza.

Tuttavia, il G.I.P., a seguito dell’udienza in camera di consiglio, ha condiviso le ragioni della Procura della Repubblica e quelle dei difensori degli indagati, gli avvocati Alberico Villani, Edoardo Volino, Nicola D’Archi, Francesco Castellano e Stefano Vozella, così decidendo che non vi fossero elementi per celebrare un processo a carico dei titolari dei locali, disponendo pertanto l’archiviazione in loro favore.In particolare, il G.I.P. ha escluso che le indagini effettuate, anche attraverso numerosi interventi delle forze dell’ordine, avessero dimostrato che l’attività svolta nei locali degli indagati avesse .disturbato la quiete pubblica, avendo, invece, i militari accertato esclusivamente la presenza di numerose persone per le vie del centro storico in cui, con ordinanza sindacale, era stata costituita una ZTL in occasione delle manifestazioni organizzate