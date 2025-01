A Lauro scoppia il caso del manifesto, la minoranza ci riprova ma viene coperto: abusivo

LAURO- Una vera e propria disfida del manifesto. Sempre lo stesso. La minoranza consiliare di Lauro, a distanza di qualche giorno dal caso del manifesto “Il buco di fine anno”, che sarebbe stato strappato con tanto di multe e polemiche annesse, stamattina e’ tornato sulle cantonate del paese. Ma giusto qualche ora dopo sugli stessi manifesti e’ apparso il manifestino del Comune di Lauro che indicava come si trattasse di un’ “affissione abusiva” per cui una parte del testo è stata coperta. Secondo gli esponenti della minoranza ci sarebbe stato un regolare versamento. Ma nulla di ufficiale. Quello che e’ certo, a questo punto che e’ molto probabile come si suol dire che “non c’è due senza tre”.