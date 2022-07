Movida nel week end, Festa replica l’ordinanza per la sicurezza in via Scandone

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, replica per il week end in arrivo l’ordinanza per ridimensionare la movida notturna in via Scandone.

“Per il giorno 22 Luglio 2022, dalle ore 22.30 alle ore 01.00 del giorno successivo e per il giorno 23 Luglio 2022, dalle ore 21.00 alle ore 24.00:

a) il divieto di circolazione e sosta per i non residenti alla Via Scandone nel tratto

compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con via Italia

Giordano;

b) la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione nei giorni sopra indicati,

con sgombero di tutti gli avventori presenti all’interno del locale e chiusura del

medesimo alle ore 01:30 del giorno successivo;

c) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le

regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione, con ogni

accorgimento, anche mediante l’utilizzo di proprio personale, o di personale incaricato,

addetto alla sicurezza e qualificato, e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i

divieti sopra indicati”.