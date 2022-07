Lapio, musicIrpini in concerto a palazzo Filangieri

Nell’ambito delle programmazioni degli eventi estivi il Comune di Lapio in collaborazione con Società Artistica “Oltre” ospiterà domenica 24 luglio 2022 nel suggestivo cortile del Palazzo Baronale dei Filangieri, che sorge nel punto più alto del centro storico di Lapio, un concerto dell’Ensemble MusicIrpini, fisarmonica solistica M° Flavio Feleppa, direttore musicale M° Massimo Testa.

In programma musiche di Piazzolla, Galliano e Morricone porto sicuro per musiche piene di energie e colori imprevedibili.

Il concerto sarà uno degli appuntamenti estivi dal forte richiamo turistico sia per l’unicità del luogo che lo ospiterà, sia per la possibilità di fruire di un percorso fatto di storia, cultura e musica. Si avrà difatti la possibilità oltre che di prendere parte al concerto, che si terrà nel cortile interno dove si potrà ammirare anche lo splendido pozzo ottagonale (fatto realizzare dalla baronessa Diana Tomacello), anche di visitare le meravigliose sale del palazzo decorate con affreschi dislocati negli appartamenti del piano nobile.

Una bella occasione, dunque, per visitare la ridente cittadina dell’hinterland irpino e il suo storico e suggestivo Palazzo Filangieri, per questa occasione allietato da musiche di rara bellezza e suggestione, cornice ideale per una tale location, eseguite da una compagine di musicisti professionisti altamente qualificata, tutti di origine irpina.

Interazione fra luoghi del nostro territorio e cultura sono gli ingredienti giusti per una piena valorizzazione di comunità e territori.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.