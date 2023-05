Movida nel centro storico, il bilancio dei controlli

Presieduta dal Prefetto, dr. Carlo Torlontano, si è svolta nella mattinata odierna una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia con la partecipazione del Questore, dr. Edgardo Giobbi, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, col. Enrico Calandro e del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, Col. Eugenio Bua.

La riunione di oggi ha costituito l’occasione per procedere ad un’approfondita disamina delle risultanze delle attività di controllo esperite nei fine settimana dagli organi di Polizia nel centro storico di Benevento.

L’attenzione del Consesso si è concentrata in particolare sull’aggressione di cui sono state vittime in Piazza Piano di Corte, nella notte di sabato scorso, quattro studenti cinesi ed in ordine alla quale il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri ha condotto una puntuale e rapida attività investigativa culminata nella denuncia in stato di libertà per i reati di lesioni personali e minacce aggravate di due soggetti rispettivamente di 24 e 21 anni.

Vivo compiacimento è stato espresso, al riguardo, dal Prefetto al Comandante provinciale dei Carabinieri, anche in relazione alla brillante operazione effettuata dai militari della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita che hanno recuperato, nel pomeriggio del 15 maggio scorso in Guardia Sanframondi, in un garage attiguo ad un’abitazione in costruzione in uso esclusivo ad un sessantenne del luogo, denunciato per ricettazione, un escavatore rubato una settimana prima ad un’impresa impegnata a Cautano nella realizzazione di alcuni lavori pubblici.