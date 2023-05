Dà un calcio all’omofobia, tutti in campo per sostenere il Pride di Avellino che si avvicina sempre più. Domenica 21 maggio, a Mercogliano, si terrà un torneo di calcetto misto per finanziare l’evento del prossimo 10 giugno. L’appuntamento è alle 15 presso il “Mercurio Sporting Club”. Offerta ed ingresso sono liberi.

Una mobilitazione per una giusta causa e per un evento che si preannuncia interessante. Evento che sarà presentato ufficialmente mercoledì 24 maggio con un’iniziativa in programma presso la sala consiliare del Comune di Avellino.