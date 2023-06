Movida, Finanza in campo. Idea alcol test in bar e ristoranti

A BREVE SERVIZIO VIDEO

Alcol test in bar e ristoranti, idea allo studio in Irpinia. La possibilità di introdurre l’etilometro nei locali pubblici della provincia, in particolar modo nei luoghi maggiormente affollati della movida, è emersa nel corso dell’ultimo comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto ieri in Prefettura.

Siamo entrati nel vivo dell’estate e, dunque, la questione dell’aggregazione, soprattutto quella giovanile, diventa di vitale importanza, allo scopo, in particolare, di evitare problemi di ordine pubblico.

L’introduzione dell’etilometro nei locali pubblici sancirebbe anche una sorta di “patto di collaborazione” tra imprenditori e forze dell’ordine, come auspica anche il comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Salvatore Minale.

Nel pomeriggio ci siamo recati negli uffici di via Pontieri, dove fervono i preparativi per i festeggiamenti del 249° anniversario della fondazione del corpo. Con il comandante Minale abbiamo fatto un bilancio di un anno di attività (il servizio lo potrete vedere domani) ed abbiamo affrontato il tema della movida.