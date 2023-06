Caso Manzo: anche Loredana indagata per sequestro di persona

Caso Manzo, si aggrava la posizione di Loredana Scannelli. La 23enne, infatti, risulta ora indagata per sequestro di persona, false dichiarazioni e favoreggiamento. Si complica, dunque, la vicenda processuale della ragazza in relazione alla scomparsa di Domenico Manzo, avvenuta l’8 gennaio del 2021, da Prata Principato Ultra.

Loredana, come si ricorderà, è colei che, quella maledetta sera, urlò in maniera molto forte ed esclamò la frase, divenuta poi famigerata: “Mimì, Mimì (Manzo così era chiamato in paese, ndr), cosa state facendo?”. La ragazza si trovava all’incrocio dove fu visto l’ultima volta il 71enne, dove le strada da una parte conduce alla stazione ferroviaria dismessa del paese, e dall’altra alla Basilica dell’Annunziata.

Romina Manzo, la figlia di Mimì, risulta indagata, oltre che per sequestro di persona, anche per false dichiarazioni e favoreggiamento. Dunque, le posizioni delle due ormai ex amiche, si intrecciano.

Nel frattempo, il giudice per le indagini preliminari Francesca Spella, ha accolto la richiesta del Sostituto Procuratore, Lorenza Recano, di proroga del termine di durata delle indagini preliminari. Il termine di scadenza era fissato al 1° luglio.

Nelle prossime ore, intanto, è più che probabile che vengano effettuate nuove ricerche a Prata Principato Ultra da parte dei carabinieri e di nuclei speciali. L’intento è di setacciare, ancora una volta, la zona dove l’uomo scomparse la sera di due anni e mezzo fa.