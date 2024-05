Moschiano, spunta volantino anonimo contro Addeo: indagano i Carabinieri

MOSCHIANO- Inizia davvero male la campagna elettorale nel comune del Vallo di Lauro. Nella notte, infatti, ignoti hanno lasciato lungo le strade del paese un volantino contro l’ex sindaco Rosario Addeo, candidato nuovamente alla carica di primo cittadino alla guida della lista “Radici”.

Una serie di accuse sulla sua gestione amministrativa e sulla attuale fase di campagna elettorale, non senza attacchi anche duri nei confronti di uno degli aspiranti sindaco del comune del Vallo.

Anche un modo per intorbidire le acque. Il volantino anonimo non è sicuramente opera del candidato sindaco contrapposto all’ex primo cittadino. Sergio Pacia è notoriamente un moderato. Ma gli autori del volantino anonimo potrebbero essere identificati a breve. Infatti nella stessa mattinata di oggi, il candidato a sindaco della lista Radici ha presentato formale querela contro ignoti proprio in relazione alla diffusione di questo volantino diffamatorio nei suoi confronti. Sicuramente non si può dire: buona la prima.