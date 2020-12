Moschiano: simulano un incidente per truffare l’assicurazione, due ragazze nei guai. I carabinieri della stazione di Quindici le hanno denunciate per simulazione di reato e falsità in atti.

Le due hanno indotto in errore anche il personale medico che ha redatto il medico per le ferite riportate. I carabinieri, data la poca chiarezza della dinamica denunciata, dopo approfonditi accertamenti, hanno appurato che era stato inscenato il sinistro stradale per ottenere una consistente somma di denaro a titolo di risarcimento dalla società assicurativa.