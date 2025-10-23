Moschiano, sigilli dei Carabinieri Forestali a un’area comunale adibita a deposito

MOSCHIANO- Sigilli a un’area comunale dove un’impresa che sta realizzando i lavori nella piazza principale del paese aveva depositato sampietrini e basolato asportati dall’agorà interessata dai lavori. Quelli scattati nella giornata di ieri a Moschiano per una zona recintata di proprietà del Comune per un’ipotesi di deposito incontrollato di rifiuti. Quella sulla classificazione dei sampietrini come rifiuti e’ una vexata quaestio che già ha anche pretendenti in provincia di Avellino.

I militari agli ordini del comandante Catalano hanno apposto i sigilli all’area in attesa che la Procura si esprima sulla convalida. Dal Comune di Moschiano filtra però la notizia che per il deposito del materiale, i sampietrini che potevano essere riutilizzati, c’era stata una precisa autorizzazione alla ditta affinché potesse depositare in quella zona.