Forza Italia completa la lista: Laura Nargi capolista

Forza Italia chiude la lista irpina in vista delle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. A guidare il quartetto sarà Laura Nargi, ex sindaca di Avellino, che ha ufficializzato la sua candidatura con un post sui social. “Mi candido per dare voce all’Irpinia che non si arrende mai – scrive –. Perché le mie radici sono profonde e vere, fatte di tradizioni, di rispetto, di comunità. Perché conosco i problemi di questa terra, ma ne conosco anche il valore, la dignità, la forza. Senza acqua non c’è dignità. Senza sanità non c’è speranza. Senza collegamenti non c’è futuro. E io ci sono e voglio esserci per Avellino e per tutta l’Irpinia. Con passione, impegno e responsabilità. Perché questa è la nostra terra. E ora è il momento di prendersene cura”.

Accanto a lei ci sarà Livio Petitto, consigliere regionale uscente. “Ho firmato l’accettazione della mia candidatura nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni regionali – dichiara –. Un momento importante, condiviso con il segretario provinciale Angelo Antonio D’Agostino, che ringrazio per la fiducia e la vicinanza, al pari del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, nostro punto di riferimento imprescindibile. Continuerò a mettere la stessa passione, la stessa dedizione e lo stesso impegno di sempre al servizio della mia Irpinia e di tutti i territori della nostra regione. Oggi rinnovo questo patto con i cittadini, con la convinzione che solo con il lavoro di squadra e con una visione chiara possiamo garantire sviluppo, opportunità e futuro alla nostra terra. Avanti insieme, con forza e con coerenza, per una Campania più forte e un’Irpinia protagonista”.

A completare la squadra azzurra ci saranno Selenia Panebianco, segretaria cittadina di Montoro, e Fabio Di Pietro, componente del direttivo provinciale.

Nel centrodestra si definiscono anche le altre liste irpine di partito: Fratelli d’Italia schiera Francesco Mazzariello (presidente del consiglio comunale di Atripalda), Ettore Zecchino (ex consigliere regionale), Michela Guarino (segretaria cittadina di Solofra) e Sonia Tordiglione (membro della direzione provinciale).

La Lega, invece, punta sul vicecommissario provinciale Sabino Morano, Maria Sabina Galasso (responsabile del dipartimento istruzione e scuole), Franco Rauseo (coordinatore dei dipartimenti tematici) e Linda Caporaso (delegata istruzione, lavoro e giovani).