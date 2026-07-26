Moschiano, Mazzocca: multe per il sacchetto e ancora silenzio sulle discariche

MOSCHIANO- “Massima severità per il “sacchetto selvaggio”? Giusto, ma la stessa fermezza la pretendiamo per le vere e proprie discariche abusivamente presenti nel paese”. E’ quello che chiede in una nota il consigliere comunale Antonio Mazzocca, da tempo alla guida di un gruppo autonomo in consiglio comunale insieme al consigliere Carmine Moschiano. L’intervento nasce dalla presa d’atto : “delle dichiarazioni del Vicesindaco Carmine Aschettino riguardo al contrasto

all’abbandono dei rifiuti e al mancato rispetto del calendario di raccolta a Moschiano.Tutelare il decoro urbano è fondamentale, ma non si può fare una battaglia a due velocità. Mentre giustamente si annuncia la tolleranza zero e la stretta sui sacchetti dell’umido o della

plastica nel centro storico, ci chiediamo: perché non c’è lo stesso accanimento e la stessa attenzione verso le enormi quantità di rifiuti, sia normali che speciali, abbandonati sul nostro territorio?”.

E Mazzocca rappresenta come “Il paese è ormai pieno di spazzatura di ogni tipo. Si tratta di situazioni critiche che abbiamo già ampiamente evidenziato sia come gruppo consiliare e sono state evidenziate anche da diversi cittadini attraverso precise segnalazioni, oltre che dai recenti post comparsi sui social: nell’area di Santa Cristina, proprio davanti all’ex ristorante, c’è una vera e propria discarica a cielo aperto. E non è l’unico punto: in varie zone giacciono da tempo accumuli di rifiuti urbani affiancati da rifiuti speciali e tossici come bidoni di pittura, vernici, lastre di

amianto/eternit e materiali pericolosi, senza che si intervenga con la dovuta sollecitudine. Un sacchetto fuori posto fa male al decoro, ma l’amianto e i rifiuti tossici e speciali minacciano direttamente la salute pubblica e l’ambiente. Si tratta di situazioni gravemente lesive che meriterebbero (e in parte già attirano) l’attenzione e l’interessamento da parte

delle forze dell’ordine”. Infine ha sollecitato: “Chiediamo quindi la stessa determinazione, lo stesso sdegno e la stessa “tolleranza zero” anche per la salvaguardia, la bonifica e la pulizia di tutte queste aree. I cittadini meritano un paese pulito e sicuro a 360 gradi, non solo dove è più facile fare i verbali per un sacchetto

sbagliato”.