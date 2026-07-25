(In)Colti Festival, ad Aiello del Sabato l’iniziativa dedicata alla letteratura

appuntamento che mette al centro la letteratura come occasione di incontro, riflessione e dialogo con gli autori.

L’iniziativa propone un pomeriggio e una serata ricchi di appuntamenti, con presentazioni di libri, interviste e momenti di approfondimento che offriranno al pubblico l’opportunità di confrontarsi direttamente con scrittori e giornalisti.

Il programma prenderà il via alle 17.00 con il talk “Il giallo come specchio della società”, un confronto dedicato al rapporto tra narrativa e realtà contemporanea. Protagonisti saranno Claudio Sara, autore di Oltre la passione, e Carmen Barbaro, autrice de La saponificatrice di Correggio. A moderare l’incontro sarà la giornalista Sara Paolella, che guiderà il dialogo approfondendo temi, ispirazioni e percorsi narrativi degli ospiti.

Seguirà l’intervista a Francesco Maria Olivo, autore di Diario di un misantropo inadempiente, moderata dal giornalista Pasquale Bruno, in un momento dedicato al racconto dell’opera e del suo percorso creativo.

(In)Colti Festival si propone come uno spazio aperto alla partecipazione, dove lettori, curiosi e appassionati potranno vivere un’esperienza culturale autentica, incontrando gli autori e condividendo idee, riflessioni ed emozioni attraverso il linguaggio della letteratura.

L’evento rappresenta un’importante occasione per valorizzare il territorio attraverso la cultura, favorendo il dialogo tra scrittori, operatori dell’informazione e pubblico in un clima informale e coinvolgente.

L’invito è rivolto a tutti coloro che credono nel valore dei libri come strumenti di conoscenza, confronto e crescita collettiva. Una giornata da vivere tra pagine, parole e incontri, nel segno della cultura condivisa.