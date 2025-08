Moschiano, il sindaco Pacia: se ci sono equivoci pronti a integrare l’ordinanza

MOSCHIANO- “Siamo pronti a rettificare o chiarire alcuni punti dell’ordinanza, anche perché non abbiamo mai inteso assumere un provvedimento contro il benessere degli animali ma solo ed esclusivamente contro il deposito incontrollato del cibo, che viene lasciato lungo strade e nel centro del paese. Su questo punto non recederemo, su altri aspetti che possono creare equivoci invece pronti ad integrare l’ordinanza”. Non sono stati certo giorni facili quelli del primo cittadino di Moschiano Sergio Pacia, finito nel mirino per l’ordinanza contro l’ alimentazione incontrollata nel centro del comune del Vallo di Lauro. ” E proprio a riguardo aggiunge Pacia: “Ringrazio per tutte le minacce di morte e le cose gravi che ho ricevuto in questi giorni- dice il sindaco- Quello che respingo con forza e’ che mi si faccia passare per una persona contro gli animali, cosa falsa. Noi siamo pronti ad individuare eventuali passaggi dell’ ordinanza. Ma non è un dietrofront, solo un chiarimento, una integrazione. Perche’ non c’era volontà di privare gli animali del cibo, ma pretendere decoro da chi provvede a farlo e deve assicurare che l’ambiente resti pulito”. Proprio per rendere integrata l’ordinanza il sindaco di Moschiano ha anche già anticipato che “stiamo individuando un’ area dove allocare !appositi contenitori. Così da smentire qualche passaggio che può generare equivoci ma certamente non va contro gli animali. A me interessa solo che non vengano abbandonato rifiuti”. E tutte queste circostanze sono state rappresentate anche ad un’associazione animalista che questa mattina ha avuto un confronto con il consigliere Giovanni Di Gennaro e telefonicamente con lo stesso sindaco Pacia: “C’è qualche passaggio che genera equivoci, siamo pronti a modificarlo. Ma il nostro intento non era e non e’ quello di minare il benessere degli animali”. Domani mattina il sindaco sarà anche ricevuto in Prefettura dove è stato convocato per un incontro con il Prefetto Rossana Riflesso.