Citta’, l’ex sindaco Nargi: lavori stradali, soddisfatta della promessa mantenuta

AVELLINO- L’ex sindaco Laura Nargi torna a commentare le vicende amministrative cittadine dopo una pausa seguita alla conferenza stampa post sfiducia a Palazzo di Citta’. Un post sulla sua pagina per esprimere la sua “vera soddisfazione” nel “constatare che i lavori di manutenzione straordinaria delle strade cittadine che avevamo pianificato ed avviato nelle scorse settimane proseguono nel migliore dei modi.Stamattina è stata la volta di via dei Due Principati, riasfaltata grazie ai fondi che avevamo reperito attraverso una devoluzione dei mutui con Cassa depositi e prestiti.Un intervento atteso, necessario, che segue quelli eseguiti a via De Renzi e Tuoro Cappuccini, e restituisce decoro e sicurezza ad una strada importantissima per la viabilità cittadina”. E ha anche ricordato che “il cronoprogramma proseguirà presto su via Dorso, con una ristrutturazione complessiva che riguarderà anche le strutture di fondazione danneggiatesi negli anni. L’avevamo promesso alla città e ne stiamo vedendo i frutti”.