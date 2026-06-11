Moschiano, il sindaco Pacia firma ordinanza contro gli schiamazzi notturni

MOSCHIANO- Un’ordinanza per regolamentare gli orari delle attività commerciali, contrastare il degrado urbano e garantire il riposo dei residenti. Cosi’ il Comune di Moschiano ha spiegato le ragioni del provvedimento firmato dal sindaco Sergio Pacia per porre freno agli schiamazzi notturni nel paese del Vallo di Lauro. A partire dall’orario di chiusura per bar, ristoranti, circoli privati, artigiani alimentari e punti di ristoro. In questo caso, nei periodi di ora solare, l’apertura consentita dalle 𝟎𝟓:𝟑𝟎 alle 𝟐𝟒:𝟎𝟎. In quelli di ora legale, invece, l’apertura consentita dalle 𝟎𝟓:𝟑𝟎 alle 𝟎𝟏:𝟎𝟎. La novita’ e’ lo stop assoluto ai clienti dopo l’orario di chiusura. Consentite solo le pulizie interne a porte chiuse (massimo 60 minuti). È vietata la presenza di avventori o soggetti non appartenenti all’attività all’interno del locale e nelle pertinenze esterne, rendendo i gestori responsabili del regolare deflusso.

Stop anche alla musica e a giochi rumorosi. Secondo l’ordinanza, la musica deve cessare entro le 𝟐𝟑:𝟎𝟎 (ora solare) ed entro le 𝟐𝟒:𝟎𝟎 (ora legale). Dopo questi orari il volume deve essere azzerato.

Vietato consentire l’uso di giochi che possano produrre rumore o disturbo (calciobalilla, carambole, biliardi, ecc.) dopo le 𝟐𝟒:𝟎𝟎. Il sindaco ha disposto anche il divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine. Il vetro è ammesso solo all’interno del locale. Per i cittadini e’ scattato il divieto di consumare o detenere bevande in bottiglie, bicchieri di vetro o lattine su strade, piazze e aree pubbliche, severamente vietato abbandonare rifiuti, bottiglie e lattine sul suolo pubblico.Per i trasgressori (sia clienti che titolari) sono previste multe da € 𝟐𝟓,𝟎𝟎 𝐚 € 𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎. In caso di ripetute violazioni per i locali è prevista la sospensione dell’attività.

Il sindaco Sergio Pacia ha voluto anche scrivere ai giovani per spiegare le ragioni della sua scelta: “Le piazze e le strade di Moschiano sono il cuore della nostra socialità ed è bellissimo vederle vive. Vivere il paese, però, significa anche rispettarlo: rivolgiamo un invito accorato a tutti i ragazzi che si trattengono la sera all’aperto. Divertirsi è un diritto, ma lo è anche il riposo dei vostri concittadini. Evitiamo schiamazzi, urla e rumori molesti nelle ore notturne. Bastano piccoli gesti e un po’ di buonsenso per dimostrare maturità e rispetto verso tutta la comunità”.