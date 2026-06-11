Maltrattamenti e lesioni, nullo il decreto di giudizio immediato: tutto da rifare

AVELLINO- Maltrattamenti in famiglia e lesioni, tutto da rifare per il giudizio con rito immediato nei confronti di un cinquantenne accusato di aver picchiato gli anziani genitori. Il Gup del Tribunale di Avellino ha accolto la questione preliminare proposta dalla difesa del cinquantenne, rappresentata dall’avvocato Carmine Pascarosa, quella che verteva sulla nullità del decreto di giudizio immediato per omessa indicazioni dell’avviso all’imputato che non comparendo sarebbe stato giudicato in assenza. Il giudice non ha potuto far altro che rilevare la nullità e trasmettere gli atti al Gip della cautela per riemissione del decreto di giudizio immediato . Nelle more, questa mattina, sarà discussa davanti alla Cassazione, la Sesta Sezione Penale l’ impugnazione presentata dalla difesa relativa al rigetto dell’incidente probatorio e all’esclusione delle persone offese avanzato dalla difesa dell’ imputato.