Moschiano, dieci anni dopo Sergio Pacia ci riprova. Il medico pronto a guidare una civica

MOSCHIANO – Dieci anni dopo la sfida con la sua lista “Un’altra storia per Moschiano” Sergio Pacia e’ di nuovo in campo. A confermarlo e’ lo stesso medico dell’ASL, che è stato indicato da più gruppi come il nome capace di unire diversi esponenti della ex maggioranza (che ha chiuso anticipatamente la sua consiliatura con la sfiducia all’ex sindaco Rosario Addeo) e anche del gruppo di opposizione uscente, oltre a nuovi innesti che comporranno la squadra. Una lista civica che scenderà in campo alle prossime amministrative. Pacia per anni si è tenuto lontano dalla vita politica amministrativa del comune del Vallo di Lauro, diventando un nome che può unire più aree per guidare la prossima compagine che si proporrà alla comunità di Moschiano. Le liste in vista delle elezioni sono ormai entrate nel vivo, anche se il nome del medico era nell’aria da molti giorni.