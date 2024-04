Carcere di Bellizzi, dopo il cappellano aggrediti anche il medico del carcere

AVELLINO- Dopo il cappellano aggredito anche il medico del carcere di Bellizzi Irpino. Il professionista in servizio presso il penitenziario e’ rimasto ferito ieri nei locali dell’infermeria. Il medico è stato minacciato e colpito da un calcio da parte di un detenuto. A darne notizia è Orlando Scocca, Coordinatore Regionale per la Campania Fp Cgil Polizia Penitenziaria e Mirko Manna, Coordinatore nazionale : “Due segnali inquietanti in pochi giorni nel carcere di Avellino: prima l’aggressione al cappellano e ora il dirigente sanitario. Sono due campanelli di allarme che l’amministrazione penitenziaria non può continuare ad ignorare. Evidentemente servono provvedimenti urgenti: la sicurezza nel carcere di Avellino è sfuggita al controllo del vertice del Reparto di Polizia Penitenziaria.”.