Moschiano, comunità in preghiera per Christian e per i suoi genitori

MOSCHIANO- Sono stati in tanti questa sera nella chiesa di Maria Ss della Carita’ di Moschiano a pregare per l’anima del piccolo Christian Romano e per dare forza ai suoi genitori, dopo la tragedia che ha visto vittima il bimbo di dieci anni. I fedeli di tutto il Vallo di Lauro hanno recitato il Rosario per ricordare il bimbo, alla presenza di Don Alberico Rega. Un momento di preghiera e di sostegno ad una famiglia sconvolta dal dolore. La preghiera per il bimbo, in attesa delle sue spoglie per potergli dare l’ultimo saluto.
Redazione Irpinia
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