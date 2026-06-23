Cervinara, in casa aveva sei chili di droga e diecimila euro: arrestato 34enne di Cervinara

CERVINARA- Un trentaquattrenne di Cervinara e’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio dagli agenti della Questura di Benevento. In auto aveva circa sei chili di sostanza stupefacente del tipo hashih e marijuana. L’ arresto e’ avvenuto durante un posto di blocco nella città di Benevento. Gli agenti della Polizia gli hanno intimato l’ alt. L’uomo era in macchina con altro soggetto, di fermarsi, e hanno proceduto a perquisizione personale dei due. Il trentaquattrenne, poi arrestato, risultava negativo alla perquisizione, mentre l’altro passeggero veniva rinvenuto in possesso di sostanza stupefacente. Successivamente a seguito di perquisizione domiciliare in varie abitazioni riconducibili al 34enne, in una delle abitazioni di Cervinara gli agenti, durante la perquisizione, hanno rinvenuto sei chili di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Inoltre al trentaquattrenne sono stati sequestrati circa 10 mila euro in contanti e anche due telefoni cellulari. Il trentaquattrenne verrà tradotto presso il carcere di Benevento, così come disposto dal Pm Dott.ssa Maria Dolores De Gaudio.Nelle prossime ore sarà fissata l’udienza di convalida per l’indagato, che ha scelto di essere assistito dall’avvocato Vittorio Fucci.