Moscati, lunghe file e assembramenti nei corridoi del CUP: le proteste dei cittadini/VIDEO

Moscati, lunghe file e assembramenti nei corridoi del CUP: le proteste dei cittadini

All’Ospedale Moscati di Avellino code interminabili nelle scorse settimane al CUP, il centro unico di prenotazioni per gli esami e le visite ambulatoriali. Il motivo sembrerebbe dovuto, secondo le testimonianze dei presenti, al cattivo funzionamento delle macchinette per il pagamento dei ticket.

Tante le proteste e le segnalazioni arrivate in redazione da cittadini costretti ad aspettare per ore il proprio turno oppure obbligati ad andare via per la chiusura degli sportelli.

Gravi disagi soprattutto per le persone anziane e fragili, ammassate e assembrate nei corridoi dell’ospedale. Secondo le testimonianze c’erano tanti pazienti che dovevano pagare al CUP per poi effettuare controlli e visite che purtroppo, a causa dei ritardi e dei disservizi, hanno dovuto rinunciare alla visita.

Abbiamo intervistato una delle persone presenti, in attesa di una visita per ore: “Davvero una brutta esperienza, questi disagi si ripetono varie volte ed è grave che accada tutto ciò in un Ospedale”.

