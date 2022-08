Moscati, altri due decessi in aree Covid. Un 82enne di Forino e una 80enne di Atripalda

Sono deceduti, nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, due pazienti: un 82enne di Forino (Av), ricoverato dal 27 giugno e deceduto il 2 agosto nell’Unità operativa di Malattie Infettive e una paziente di 80 anni di Atripalda, deceduta il 6 agosto nel pronto soccorso della Città ospedaliera.

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 35 pazienti: 3 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 14 nell’Unità operativa di Malattie Infettive, 6 in Geriatria, 2 in Medicina Interna, 2 in Medicina Interna a indirizzo epatologico, 1 in Medicina d’Urgenza, 1 in Urologia, 1 in Neurologia, 1 in Nefrologia, 1 in Neurochirurgia, 1 in Cardiologia, 1 in Chirurgia d’Urgenza e 1 in Ginecologia.