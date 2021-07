Morto Libero De Rienzo, l’attore sarà sepolto in Irpinia

Sarà sepolto a Paternopoli, in provincia di Avellino, l’attore napoletano Libero De Rienzo, morto a 44 anni a causa di un malore improvviso. De Rienzo è stato trovato senza vita in casa a Roma in zona Madonna del Riposo, dopo l’intervento di un amico preoccupato per le mancate risposte al telefono.

Il corpo è stato sottoposto ad autopsia e non si conosce ancora la data dei funerali. De Rienzo, come detto, sarà sepolto in Irpinia accanto alla madre. Sposato con la costumista Marcella Mosca, lascia due figli di 6 e 2 anni.

L’attore ha vinto due David di Donatello e, fra le interpretazioni più riuscite, c’è quella del giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra, nel film Fortpàsc di Marco Risi. Tra i suoi lavori successivi, ‘Smetto quando voglio’ (2014) e nel 2019 il film ‘A Tor Bella Monaca non piove mai’. (Foto tratta dalla pagina Facebook “Libero De Rienzo”)