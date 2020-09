Cronaca In Evidenza Primo Piano Morti in incidente stradale nel giorno del loro anniversario di matrimonio: dolore a Torella dei Lombardi 7 Settembre 2020

Erano in gita per festeggiare l’anniversario di matrimonio. Purtroppo, hanno trovato la morte in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio lungo la statale 272 tra San Severo e San Marco in Lamis, nel foggiano.

Si chiamavano Luciano Loria e Maria Pia Mastrominico ed avevano rispettivamente 71 e 68 anni. Erano di Torella dei Lombardi.

La coppia aveva deciso di trascorrere la giornata fuori città per festeggiare il proprio anniversario di nozze. Lo scontro è avvenuto tra un suv della Mercedes ed un van Dacia. Dieci le persone ferite e trasportate negli ospedali di San Severo, San Giovanni Rotondo e Foggia: sei sono state dimesse già nella serata di ieri. Restano ricoverati in osservazione solo i 4 passeggeri del Suv, ma nessuno di loro è in pericolo di vita. I carabinieri intervenuti sul posto hanno lavorato per ricostruire la dinamica.