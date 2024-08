Morte sulla Ss403, annullato l’ evento finale della festa di Marzano di Nola

MARZANO- Il Comitato Festa Maria Ss dell’Abbondanza insieme al primo cittadino Franco Addeo hanno deciso di annullare l’evento previsto per la chiusura dei festeggiamenti in onore della Madonna con Francesco Cicchella. Il lutto per la tragedia avvenuta lungo la Nazionale, a pochi passi proprio dal luogo dove si è consumata lo scontro mortale sulla Ss403 e il cordoglio per la vittima e l’apprensione per i feriti ha fatto optare agli organizzatori per un differimento dell’evento, per ora rinviato a data da destinarsi.