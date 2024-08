Incidente sulla Ss403, tutti i feriti trasferiti in altri ospedali: due restano gravi

MARZANO- Sono stati tutti trasferiti in altre strutture ospedaliere i tre feriti dell’incidente avvenuto nella prima serata di ieri lungo la Ss403, la strada che collega il Vallo di Lauro al nolano, costato purtroppo la vita al quarantottenne Domenico Romano. Il più piccolo dei feriti, il figlio della vittima e’ stato trasferito dal Santa Maria della Pieta’ e ricoverato in codice rosso al Santobono, non si esclude che gia’ nelle prossime ore possa essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico gia’ nelle prossime ore. La mamma del bimbo e moglie del quarantottenne deceduto e’ invece ricoverta al Moscati di Avellino, la sua prognosi resta riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. La ragazza alla guida della vettura che si è scontrata con la Citroen guidata da Domenico Romano invece è ricoverata in codice rosso all’Ospedale del Mare. Anche per lei una serie di gravi traumi nell’ impatto. Tutte le vetture sono state sottoposte a sequestro da parte degli agenti del Commissariato di Polizia di Lauro, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a ricostruire quanto è avvenuto lungo il tratto tra Pago Vallo Lauro (località Sopravia) e Marzano, dove si è registrato il violentissimo impatto tra le due vetture. I feriti non sono in condizioni di essere sentiti dalla Polizia. Intanto su disposizione del magistrato che conduce le indagini, il sostituto procuratore Cecilia Annecchini, la salma del quarantottenne e’ stata traslata presso l’obitoriio del Moscati, dove nelle prossime ore ci sara’ l’esame esterno e tutti gli accertamenti necessari a stabilire le cause della morte, avvenuta sul colpo a seguito del violentissimo impatto.