Morsetti alla nocciola, falo’ e benedizioni: Quindici rinnova tradizione e devozione per San Antonio Abate

QUINDICI- I morsetti alla nocciola , meglio noti come “morzett” di San Antonio benedetti prima della distribuzione, quelli che saranno distribuiti all’alba, la benedizione degli animali nel primo pomeriggio e i falo’. A Quindici si rinnova la tradizione e il legame con San Antonio Abate. Nella chiesetta, rimessa a nuovo dal Comitato Festa dell’anno scorso, anche il Comitato 2024/2025 ha organizzato un ricco programma di appuntamenti con la tradizione decennale in onore del Santo protettore degli animali. Quello che prendera’ il via alle ore 6.00 con lo sparo della Diana, alle ore 6.30: la distribuzione dei “Morzett” benedetti presso la Chiesa di Sant’Antonio. Alle 17.00 la Processione della statua di Sant’Antonio presso la

Chiesa Parrocchiale, passando per Via Forno,Via Piediquindici e Via Roma. Alle

20.00 ci sara’ il sorteggio di un Maialino razza “Nero Casertano”. Alle ore 6.30 ci sara’ anche la Santa Messa presieduta da Don Vito Cucca, seguiranno altre celebrazioni alle Ore 8.00: Santa Messa presieduta da Don Vito Cucca; Ore 9,30: Santa Messa presieduta da Don Sergio Cristo; Ore 10.30: Santa Messa presieduta da Don Giuseppe Napolitano

Ore 12.00: Santa Messa presieduta da Don Luigi Vitale. Alls 16.30 ci sara’ la Benedizione degli animali e alle ore 18.00: la Santa Messa Solenne Chiesa Parrocchiale presieduta da Don Vito Cucca. Il programma di San Antonio e i festeggiamenti che si chiuderanno il 20 gennaio con la processione per San Sebastiano.