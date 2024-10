Montoro, tentato suicidio: 64enne salvato dall’intervento tempestivo dei Carabinieri

Momenti di grande apprensione si sono vissuti ieri nel Comune di Montoro, dove un uomo del posto si era chiuso nel bagno della sua abitazione con chiare intenzioni suicide. I familiari, non riuscendo ad accedere nella stanza, hanno richiesto l’intervento del “112” che ha coordinato l’arrivo immediato sul posto dei Carabinieri della locale Stazione supportati dal personale del 118. I militari appena giunti, dopo diversi minuti di dialogo sono riusciti ad aprire la porta del bagno, bloccando l’uomo ancora con le lame nelle mani e gravemente ferito. Una volta evitato il peggio il 64enne è stato affidato alle cure del personale sanitario per il trasporto presso l’Ospedale di Avellino. I Carabinieri, con il loro intervento, hanno evitato una tragedia, dimostrando ancora una volta l’importanza della presenza e della rapidità d’azione delle Forze dell’Ordine in situazioni di emergenza.