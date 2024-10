Ghiottoni Academy: Formab e I Due Ghiottoni lanciano il Corso per Sommelier dell’Olio Extravergine d’Oliva: un viaggio sensoriale tra sapori e conoscenza

Parte a novembre 2024 il Corso per Sommelier dell’Olio Extravergine d’Oliva, organizzato da Ghiottoni Academy, unprogetto nato dalla collaborazione I Due Ghiottoni e Formab. Il corso – strutturato in nove lezioni serali che si terranno presso la sede di Formab in Via Piano Alvanella a Monteforte Irpino – è pensato per appassionati del mondo food, operatori del settore e professionisti desiderosi di acquisire nuove competenze. Le lezioni si svolgeranno dalle 19:30 alle 21:30, offrendo un equilibrio perfetto tra teoria e pratica.

Grazie all’esperienza di Fabio e Renato, esperti sommelier ed esploratori del gusto, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza di un’ampia gamma di argomenti: dalla psicofisiologia dei sensi all’analisi sensoriale professionale dell’olio EVO, passando per la storia e le origini dell’olio extravergine, le diverse cultivar regionali, le tecniche di abbinamento cibo-olio e l’importanza dell’olio extravergine per la salute come alimento funzionale e nutraceutico.

Il percorso formativo sarà arricchito da live cooking session con chef del territorio. Queste esperienze culinarie culmineranno in cene degustazione, durante le quali gli oli studiati saranno protagonisti in abbinamenti gastronomici unici, esaltando le peculiarità di ogni extravergine.

Un’attenzione particolare sarà dedicata alla comprensione dell’etichetta, alla conoscenza degli oli biologici e delle certificazioni Dop e Igp, nonché ai principali difetti dell’olio d’oliva e alle contraffazioni, temi fondamentali per chi desidera operare con competenza in questo settore.

Al termine del percorso, previsto per gennaio 2025, i partecipanti sosterranno un esame teorico e una prova pratica di degustazione, finalizzati al conseguimento dell’attestato di Sommelier dell’Extravergine di Oliva rilasciato dalla Scuola Sommelier Italia. La cerimonia di consegna del diploma si terrà presso il frantoio Zollo a Benevento, un luogo simbolo della tradizione oleicola campana.

Il costo di 400 euro include tutte le cene di degustazione con chef del territorio e l’erogazione della certificazione ISO.

Le iscrizioni sono aperte fino al 6 novembre, con inizio del corso previsto per il 13 novembre 2024.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni:

0825 1498406

[info@formab.eu]