Montoro, sabotata la centralina, il paese resta senza metano: indagano i Carabinieri

MONTORO- Sabotaggio all’interno della centralina di distribuzione del metano in via Abate Galiani a Montoro, la cittadina della Valle dell’Irno senza gas. Il racconto della vicenda apparso sul sito “Dentro la Notizia” ha dell’incredibile. Anche perche’ , ignoti, avrebbero prima danneggiato varie recinzioni per giungere alla centralina e chiudere la mandata della distribuzione del metano. Sul posto gli addetti della Sidigas che sono all’opera per ripristinare la pressione nelle condotte e i carabinieri della compagnia di Solofra che hanno raccolto la denuncia del direttore dell’azienda del gas.