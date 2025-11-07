Il governatore De Luca nel Vallo di Lauro: visita al cantiere dell’Ospedale di Comunita’

MOSCHIANO- Un sopralluogo sul cantiere per la realizzazione dell’Ospedale di Comunita’ a Moschiano. Quella che lunedì mattina, alle ore 09.30, terra’ il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Ad annunciarlo il sindaco di Moschiano Sergio Pacia con un post via social: “sarà in visita istituzionale a Moschiano per un sopralluogo presso l’area dell’ex Clinica “Parco degli Ulivi”, sede del cantiere per la realizzazione del nuovo Ospedale di Comunità. La visita sarà l’occasione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori e per un momento di incontro con la cittadinanza. Si tratta di un momento importante per la nostra comunità, segno concreto dell’attenzione della Regione verso il territorio e verso il potenziamento dei servizi sanitari locali”.