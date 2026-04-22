Montoro, raid nell’aula informatica di una scuola: portati via venti computer

MONTORO- Almeno venti computer sono stati portati via dall’aula di informatica dell’istituto Comprensivo Pironti di Piano di Montoro. Il raid, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, sarebbe avvenuto nella notte tra domenica e lunedì. Un danno per l’istituzione scolastica e un nuovo raid ad una struttura educativa in provincia di Avellino, già nei mesi scorsi oggetto di altri raid analoghi in vari istituti del territorio.