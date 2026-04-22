Croce Rossa, venerdì il 160° Anniversario del Comitato di Avellino

Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 10, presso il salone degli specchi della Prefettura di Avellino, si terrà il convegno sui 160 anni del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana.
Si ripercorreranno le date salienti: dalla costituzione del 14 giugno 1866, passando per i due conflitti mondiali per arrivare al terremoto dell’80 e alle recenti emergenze.
Interverranno:
Il Prefetto di Avellino – Dott.ssa Rossana Riflesso
Il Commissario Straordinario di Avellino – Dott.ssa Giuliana Perrotta
Il Presidente CRI Avellino – Stefano Sartorio
Il Presidente Regionale CRI Campania – Avv. Stefano Tangredi
Il Presidente Nazionale – Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro
Referente delle attività storiche CRI Avellino – Raffaele Massello
Modererà: Aniello Nappi – Vice Presidente CRI Avellino